Трамп «потерял» королеву Великобритании во время прогулки мимо гвардейцев

Президент США Дональд Трамп, который находится с визитом в Лондоне, ​«потерял» королеву Великобритании Елизавету II во время прогулки мимо строя королевских гвардейцев. Это видно на ролике, который опубликован на YouTube-канале The Royal Family Channel (канал королевской семьи).

На видео видно, как во время прогулки мимо строя королевских гвардейцев Елизавета II​ пропускает вперед Трампа. Затем президент, не заметив, в какую сторону пошла королева, преграждает ей путь. Королева несколько раз пытается обойти его.

Видео: The Royal Family Channel / Youtube

После этого некоторые пользователи Сети обвинили американского лидера в нарушении правил этикета.

«Я не монархист даже в малейшей степени, но это — настоящее оскорбление Британии. Абсолютно невежественное, бездумное, лишенное достоинства и уважения поведение», — пишет пользователь mcgregormt.

«Расстегнутый жакет, идущий перед королевой [Трамп]. Потеха для всего мира», — пишет MulletYvonne.

Первый визит Трампа в Великобританию начался 12 июля. Американский лидер встретился с британским премьером Терезой Мэй. Они условились говорить с Россией «с позиции силы».

Также президент США встретился с королевой Елизаветой II и провел с ней чаепитие в Виндзорском замке. По данным Bloomberg и Harper's Bazaar, Трамп опоздал на встречу с королевой. Позже Букингемский дворец опроверг его опоздание, отметив, что президент США прибыл «точно в назначенное время».

Кроме чаепития, политик посетил церемонию с участием почетного караула королевской гвардии.

В то же время жители Лондона устроили акцию протеста против визита Трампа и политики в целом. Они запустили воздушный шар «младенец Трамп».