Трамп и Мэй договорились взаимодействовать с Россией «с позиции силы»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что договорилась с президентом США Дональдом Трампом говорить с Россией «с позиции силы». Такое заявление она сделала на совместной с Трампом пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Я поприветствовала его встречу с президентом Путиным в понедельник. Мы согласились, что важно взаимодействовать с Россией с позиций силы и единства», — рассказала она о темах, поднимавшихся на встрече с президентом США.

Мэй также поблагодарила Трампа за поддержу, которую он оказал Великобритании после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, ответственность за которое Лондон возложил на Москву.

Встреча Трампа и Путина пройдет в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Кроме того, переговоры там проведут глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в марте. Великобритания обвинила Россию в причастности к инциденту. Москва обвинения отрицает.