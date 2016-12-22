В Лондоне запустили воздушный шар в виде «младенца Трампа»

Фото: Matt Dunham / AP

В Лондоне активисты запустили шестиметровый воздушный шар в виде «младенца Трампа» около здания парламента Великобритании, сообщает Sky News.

Шар представляет собой младенца с лицом Трампа в подгузнике и со смартфоном. Участник акции протеста Stop Trump рассказал телеканалу, что «младенец Трамп» представляет собой отражение того, как видят его протестующие.

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Мэрия Лондона 5 июля одобрила заявку активистов о запуске воздушного шара «младенец Трамп» во время акции Stop Trump. Она связана с визитом президента США в Великобританию, который проходит 13 июля. При этом мэрия обязала организаторов акции привязать шар к земле, чтобы высота его полета не превышала 30 метров.

Петицию с просьбой разрешить запустить «младенца Трампа» подписали 10 тыс. человек.

При этом посольство США в Великобритании призвало своих граждан избегать центра Лондона, где запланированы протестные акции. Также американцам рекомендовали ​не привлекать к себе внимания.

Во время визита в Великобританию Трамп планирует встретиться с королевой Елизаветой II. Об этом в июне сообщал американский посол в Британии Роберт Вуд Джонсон. Также ожидаются переговоры президента США с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.