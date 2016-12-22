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Букингемский дворец опроверг опоздание Трампа на встречу с королевой
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Букингемский дворец опроверг опоздание Трампа на встречу с королевой
Политика, 09:49
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Букингемский дворец опроверг опоздание Трампа на встречу с королевой

Президент США Дональд Трамп не опаздывал на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II, заявил ТАСС представитель Букингемского дворца.

«Он прибыл точно в назначенное время, информация об опоздании некорректна», — сообщил он.

Представитель Букингемского дворца также сообщил «РИА Новости», что встреча прошла по графику.

При этом агентство Bloomberg сообщало, что Трамп опоздал на встречу с королевой, которая ждала президента и первую леди Меланию Трамп более чем десять минут. Об этом также заявляло издание Harper's Bazaar.

Встреча королевы Елизаветы II и Дональда Трампа с супругой состоялась 13 июля в Виндзорском замке. Они наблюдали за церемонией, в которой принимал участие почетный караул королевской гвардии, а также звучал гимн США. Само чаепитие продлилось на 17 минут дольше запланированного времени.

Президент США Дональд Трамп совершил визит в Великобританию впервые. Он прибыл в страну 12 июля, после чего встретился с премьер-министром Британии Терезой Мэй.

Как Лондон встретил Дональда Трампа. Фоторепортаж
Политика

Однако жители Лондона встретили американского лидера протестными акциями. 13 июля напротив здания парламента запустили воздушный шар «младенец Трамп».

Теги: Великобритания , Дональд Трамп
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