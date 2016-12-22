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Посольство обвинило Великобританию в политизации ОЗХО
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Посольство обвинило Великобританию в политизации ОЗХО
Политика, 19:40
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Посольство обвинило Великобританию в политизации ОЗХО

Обращение властей Великобритании в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для «независимого подтверждения» типа нервно-паралитического вещества, которым были отравлены два человека в городе Эймсбери, является еще одним шагом в политизации организации, говорится в ответе пресс-секретаря российского посольства, размещенном на сайте дипмиссии.

«Такая процедура «независимой верификации» нервно-паралитического вещества, вновь инициированная британской стороной, является нетранспарентной, выходит за рамки обозначенных в ОЗХО механизмов. Данная инициатива — еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации», — сообщили в посольстве.

Там напомнили, что после инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в марте этого года в Солсбери Россия предлагала совместно расследовать произошедшее.

Второе отравление «Новичком» в Великобритании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

«Однако британская сторона наотрез отказалась от какого-либо сотрудничества с нами, не дала вразумительных ответов на наши законные, резонные и содержательные вопросы», — заявили в дипмиссии.

В посольстве призвали власти Великобритании вести расследование открыто, чтобы исправить ущерб, нанесенный ими «международному имиджу своей страны».

45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес были госпитализированы в конце июня. Позже в полиции сообщили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», в использовании которого против Скрипалей Лондон обвинял Москву.

Полиция рассказала о найденной в Эймсбери бутылочке с «Новичком»
Общество

8 июля женщина скончалась в больнице, мужчина пришел в себя двумя днями позже, с ним уже пообщались следователи. Дома у Роули нашли бутылку, в которой, предположительно, находился «Новичок».

В полиции рассказали, что пытаются установить, был ли «Новичок» из Солсбери и Эймсбери из одной партии.

Теги: Посольство России в Великобритании , ОЗХО
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