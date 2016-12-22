Лондон раскрыл «главную линию» расследования отравления в Эймсбери

Главная задача, которая стоит перед британской полицией и экспертами, — определить, использовался ли для отравлений пары в Эймсбери и Скрипалей в Солсбери «Новичок» из одной и той же партии

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Британская полиция сообщила о ходе расследования отравления 44-летней Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули в Эймсбери, определив основную задачу для экспертов. В полиции рассказали, что сейчас идет работа, призванная установить, является ли «Новичок», использованный в Эймсбери, и «Новичок», применный для отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, веществами из одной и той же партии. ​

«Это остается основной линией расследования для следственной группы», — говорится в сообщении полиции.

Всего следователи собрали более 400 вещественных доказательств и образцов по этому делу, «значительное число» которых было загрязнено веществом, от которого пострадали Стерджес и Роули. ​В это число вошла и бутылочка, найденная в доме отравившихся 11 июля, которую сейчас считают источником «Новичка».

«Не будет преувеличением сказать, что процесс расследования, связанный как с этим, так и с расследованием в Солсбери, стал одним из самых сложных, с которыми когда-либо сталкивалась полиция Великобритании», — заявил помощник комиссара Нейл Басу.

По его словам, расследование, которое ведет полиция, крайне важное, однако, чтобы завершить его, потребуется много времени.

Об отравлении 44-летней Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули, проживающих в Эймсбери, недалеко от Солсбери, полиция Великобритании рассказала в начале июля, спустя несколько дней после самого отравления. Оба они были госпитализированы в критическом состоянии в конце июня. 8 июля Дон Стерджес в результате отравления умерла, Чарли Роули спустя два дня после этого пришел в себя. The Guardian ранее сообщала, что полиции уже удалось с ним пообщаться, однако о результатах беседы пока не известно.

По версии следствия, причиной отравления Роули и Стерджес стало нервно-паралитическое вещество «Новичок», о котором официальный Лондон говорил как о причине отравления Сергея и Юлия Скрипаль, найденных без сознания в городе Солсбери в начале марта. Москва причастность в отравлению Скрипалей последовательно отрицает.

Для расследования инцидента в Эймсбери британская полиция пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Российское посольство в Великобритании потребовало у Лондона предоставить данные о найденном в доме в Эймсбери веществе, а процедуру верификации обнаруженного вещества назвало непрозрачной и нарушающей принципы Конвенции по запрещению химического оружия. «Такая процедура «независимой верификации» нервно-паралитического вещества, вновь инициированная британской стороной, является нетранспарентной, выходит за рамки обозначенных в Конвенции о запрещении химоружия механизмов. Данная инициатива — еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации», — заявил пресс-секретарь посольства России в разговоре с «РИА Новости».

Москва неоднократно предлагала Лондону задействовать прописанные в пункте 2 статьи 9 к​онвенции механизмы для совместного расследования случившегося, однако Великобритания от совместного расследования отказался, вместо этого выдвинув в адрес России «многочисленные безосновательные обвинения», пояснил он. ​