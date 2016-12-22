Появилось видео брифинга Порошенко перед полупустым залом на саммите НАТО

Президент Украины Петр Порошенко 12 июля провел в Брюсселе совместную пресс-конференцию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, при этом в зале, где он выступал, почти не было людей. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Североатлантического альянса.

Видео: NATO News / YouTube

Порошенко поблагодарил руководство НАТО за возможность выступить на саммите. «Это абсолютно четкое признание того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности», — сказал он.

На число людей, посетивших пресс-конференцию обратил внимание главный редактор украинского издания «Таймер» Юрий Ткачев. «Украина-НАТО: «Ваше мнение очень важно для нас», — написал он, сопроводив свой пост фотографией с брифинга, на которой видно число людей в зале.

Президент Украины также заявил, что Киев не будет поддерживать «любые общеевропейские проекты с участием России». До саммита он неоднократно выступал против строительства газопровода «Северный поток-2». Порошенко говорил, что не видит у проекта экономического смысла и считает его «исключительно политическим».

В рамках саммита глава Украины пообщался и с президентом США Дональдом Трампом, с которым «тщательно обсудил» строительство Северного потока-2». Стороны также обсудили предстоящий визит Трампа в Хельсинки, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным.