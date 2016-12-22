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Порошенко заявил об отказе поддерживать общеевропейские проекты с Россией
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Порошенко заявил об отказе поддерживать общеевропейские проекты с Россией
Политика, 15:56
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Порошенко заявил об отказе поддерживать общеевропейские проекты с Россией

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Киев не будет поддерживать общеевропейские проекты, в которых участвует Россия. Об этом Порошенко заявил во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщается на сайте украинского президента.

«Мы не будем поддерживать любые общеевропейские проекты с участием России, особенно те, которые подрывают нашу безопасность», — заявил Порошенко.

Ранее украинский президент заявил, что не видит экономического смысла в строительстве газопровода «Северный поток-2», назвав его «исключительно политически проектом».

В мае ​замглавы МИД Украины Елена Зеркаль рассказала, что реализация «Северного потока-2» сделает из Германии крупнейший европейский газовый хаб. В результате Германия сможет навязывать свою волю другим странам. Она также высказала мнение, что этот проект, который будет альтернативой поставкам газа в Европу, можно рассматривать как прямую угрозу безопасности Киева. Замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что необходимо максимально деполитизировать «Северный поток-2» и исключить влияние любых геополитических факторов.

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Экономика

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Совокупная мощность объекта в конечном итоге должна составить 55 млрд куб. м газа в год. Протяженность газопровода — 1,2 тыс. км.

Теги: Украина , Петр Порошенко
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