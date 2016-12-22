Порошенко заявил о «тщательном» обсуждении с Трампом встречи с Путиным

На встрече с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко «тщательно обсудил» грядущую встречу американского лидера с Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства по итогам встречи.
«Мы на самом деле очень тщательно обсудили и следующую встречу Президента Трампа в Хельсинки в понедельник 16 июля. Были тщательно обсуждены вопросы «Северного потока-2», я очень подробно проинформировал Президента Трампа », — констатировал глава государства.
Ранее «Европейская правда» со ссылкой на два источника в администрации президента Украины сообщила о 20-минутной встрече Трампа и Порошенко на полях саммита НАТО в Брюсселе. Однако издание подтвердило только факт обсуждения «Северного потока-2». О том, что два лидера разговаривали также о грядущей встрече Трампа и Путина, не сообщалось. Однако еще 10 июля украинский лидер написал статью в Financial Times, где посоветовал Трампу «наставить Путина на верный путь», а также не решать вопросы, связанные с Украиной, «без Украины».
Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. На ней будут обсуждаться ситуация в Сирии и на Украине. С главами государств прибудет в столицу Финляндии и ряд высокопоставленных чиновников с обеих сторон, в первую очередь госсекретарь Майк Помпео и глава МИД России Сергей Лавров.