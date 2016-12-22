Порошенко не увидел экономического смысла в «Северном потоке-2»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект газопровода «Северный поток-2» не имеет никакого смысла с точки зрения экономики. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Это исключительно политический проект. Мы используем все имеющиеся средства, чтобы остановить монополизацию европейского рынка, защитить интересы всего ЕС», — написал Порошенко.

Ранее член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева заявила, что Украина может арестовать 35% акций «Северного потока-2» в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража. Член комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов заявил РБК, что такая инициатива Киева является «детским садом». Сенатор Франц Клинцевич назвал заявления Украины «невозможным, безумным актом».

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер также призывал остановить строительство «Северного потока-2», так как считает этот проект рычагом вмешательства России в политику Европы. В конце июня замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что необходимо максимально деполитизировать «Северный поток-2» и исключить влияние любых геополитических факторов.

Проект «Северного потока-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Совокупная мощность объекта составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км.