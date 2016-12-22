Порошенко заявил о написанной «черным по белому» позиции Трампа по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Брюсселе обсудил Крым. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
По словам Порошенко, эта встреча оказалась крайне важной перед переговорами Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. «Это был абсолютно доверительный разговор, и я очень доволен, что Украине был отдан приоритет», — отметил Порошенко.
Президент Украины сообщил об обсуждении с Трампом вопроса принадлежности Крыма. Он отметил, что по итогам саммита НАТО все члены альянса выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, был упомянут и крымский вопрос. «Четко черным по белому написано. Это заявление, одобренное всеми членами на высшем уровне, в том числе и с участием президента Трампа. Абсолютно четко отмечен статус Крыма, непризнание незаконной аннексии Крыма», — говорится в сообщении пресс-службы.
12 июля в Брюсселе прошел саммит НАТО, на котором присутствовали Дональд Трамп и Петр Порошенко. Издание «Европейская правда» сообщило, что Трамп провел 20-минутную встречу с Порошенко несмотря на отмену ряда двусторонних встреч. Позднее пресс-служба украинского президента рассказала подробности разговора президентов.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров «временно оккупированной территорией».