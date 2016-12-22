Как Лондон встретил Дональда Трампа. Фоторепортаж

Первый для Трампа в качестве президента визит в Великобританию ознаменовался массовыми протестами. На улицы Лондона вышли десятки тысяч человек. Помимо транспарантов, они вынесли надувную куклу в виде Трампа-младенца.
В пятницу Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. По итогам их разговора глава правительства сообщила, что договорилась с американским лидером действовать в отношении России «с позиции силы и единства».
Акция протеста против визита Трампа стала одной из самых масштабных за последнее время в Великобритании. По разным оценкам, в митингах приняли участие до 100 тыс. человек.
В рамках визита президент США и его жена Мелания Трамп были удостоены аудиенции у королевы Елизаветы II. Беседа в Виндзорском замке, часть которой проходила во время традиционного чаепития, продлилась дольше запланированного на 17 минут. Примерно на столько же американский лидер опоздал на эту встречу.
Во время протестных акций около Виндзорского замка
Художник Кайя Мар с картиной, изображающей президента США и королеву Великобритании