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Как Лондон встретил Дональда Трампа. Фоторепортаж
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Как Лондон встретил Дональда Трампа. Фоторепортаж
Политика, 22:36
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Как Лондон встретил Дональда Трампа. Фоторепортаж
Одна из самых многочисленных акций протеста в Лондоне состоялась из-за визита в Великобританию Дональда Трампа. Протестующие потребовали отправить президента США домой. Американский лидер уже провел встречу с королевой и британским премьер-министром. Чем запомнилась официальная часть четырехдневного визита Трампа — в материале РБК 
Фото: Peter Nicholls / Reuters

Первый для Трампа в качестве президента визит в Великобританию ознаменовался массовыми протестами. На улицы Лондона вышли десятки тысяч человек. Помимо транспарантов, они вынесли надувную куклу в виде Трампа-младенца.

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

В пятницу Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. По итогам их разговора глава правительства сообщила, что договорилась с американским лидером действовать в отношении России «с позиции силы и единства».

Фото: Yves Herman / Reuters

Акция протеста против визита Трампа стала одной из самых масштабных за последнее время в Великобритании. По разным оценкам, в митингах приняли участие до 100 тыс. человек.

Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В рамках визита президент США и его жена Мелания Трамп были удостоены аудиенции у королевы Елизаветы II. Беседа в Виндзорском замке, часть которой проходила во время традиционного чаепития, продлилась дольше запланированного на 17 минут. Примерно на столько же американский лидер опоздал на эту встречу.

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Во время протестных акций около Виндзорского замка
 

Фото: Simon Dawson / Reuters
Акция против визита президента США собрала представителей самых разных групп и организаций, в том числе членов профсоюзов, социалистов, правозащитников, сторонников и противников ​Brexit
Фото: Peter Nicholls / Reuters
Среди лозунгов, которые использовали протестующие для транспарантов, — «Трамп, убирайся домой!», «Трамп — это заболевание» и «Заприте его!»
Фото: Tim Ireland / AP
Фото: Yui Mok / PA via AP

Художник Кайя Мар с картиной, изображающей президента США и королеву Великобритании

Теги: мультимедиа , Дональд Трамп , королева Великобритании
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