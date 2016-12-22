Как Лондон встретил Дональда Трампа. Фоторепортаж

В рамках визита президент США и его жена Мелания Трамп были удостоены аудиенции у королевы Елизаветы II. Беседа в Виндзорском замке, часть которой проходила во время традиционного чаепития, продлилась дольше запланированного на 17 минут. Примерно на столько же американский лидер опоздал на эту встречу.