Правозащитники обвинили США и Россию в гибели мирного населения в Сирии

Правозащитная организация Amnesty International возложила на российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа ответственность за гибель мирного населения в Сирии. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в РБК.

«Россия продолжает помогать сирийскому правительству в совершении военных преступлений, а возглавляемая США коалиция отказывается признавать масштабы потерь среди гражданского населения, виновником которых она стала при осаде Ракки», — заявили в правозащитной организации. Кроме того, Amnesty International считает ответственными Путина и Трампа за «нарушения прав человека и в своих странах».



«С подачи президента Путина правам человека в России был нанесен тяжелый удар, в полицейских участках и тюрьмах распространились пытки, гомофобия стала государственной политикой, а в Чечне чинились зверства в отношении ЛГБТИ-людей», — говорится в заявлении организации. Кроме того, по мнению правозащитников, Москва ответственна за нарушения прав человека на Украине, в том числе за заключение украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку теракта в Крыму и который объявил голодовку.

В Amnesty International возложили ответственность на Трампа «за судьбу тысяч детей, насильственно отнятых у своих родителей», которые пытались пересечь американо-мексиканскую границу. В правозащитной организации отметили, что таким образом граждане Мексики спасались «от насилия и преследований в Центральной Америке».

Правозащитная организация призвала Путина и Трампа использовать предстоящую встречу в Хельсинки, чтобы решить проблемы с правами человека в мире и восстановить авторитет США и России, как «ответственных международных игроков». Как заявила старший директор Amnesty International по исследованиям Анна Нейстат, лидеры обоих страны могут «изменить ход истории» и оказать влияние на права человека. «У Путина и Трампа есть выбор: они могут помочь положить конец кровопролитию в Сирии и начать защищать права своих собственных граждан, или они могут отвернуться от людских страданий, порожденных их собственной политикой», — сказала она.

Путин и Трамп встретятся тет-а-тет в президентском дворце в Хельсинки 16 июля. Затем будут проведены российско-американские переговоры в формате рабочего завтрака, в котором будут принимать участия члены делегаций обеих стран.

В апреле 2017 года издание «Новая газета» опубликовала материал, в котором сообщалось, что в Чечне работают специальные секретные тюрьмы, где проводились пытки над представителями сексуальных меньшинств. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал такие заявления ерундой, потому что, по его словам, в Чеченской Республике «геев нет». Уполномоченный по правам человека Татьяна Москвальнова сообщала, что из Чечни поступила только одна жалоба на преследования из-за сексуальной ориентации.

В июне президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает разлучить детей нелегальных мигрантов с их родителями. В Белом доме отметили, что 80% детей из Мексики, которые находятся в США, пересекают границу страны без сопровождения взрослых, и поэтому находятся на попечении государства.