Китай увеличил экспорт алюминия до рекорда на фоне санкций против Rusal

Экспорт алюминия из Китая увеличился и достиг 510 тыс. т в июне, что является рекордным объемом с декабря 2014 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможенной службы.

В последний раз экспорт алюминия из страны достигал таких объемов в 2014 году. За первое полугодие 2018 года Китай экспортировал 2,71 млн т алюминия, что на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Bloomberg отмечает, что такая ситуация сложилась на фоне санкций США в отношении российской компании Rusal.

В мае Китай экспортировал 485 тыс. т алюминия. Опрошенные газетой Financial Times эксперты связали это с тем, что цены на металл повысились после введения санкций против российской компании.

По данным портала Investing.com, перед объявлением санкционного списка США за тонну алюминия платили $2017, а 19 апреля цены поднимались до $2644. При этом 13 июля средняя цена тонны алюминия составляет $2043.

UC Rusal и его основной владелец Олег Дерипаска попали в санкционный список Минфина США 6 апреля. Таким образом, компания оказалась изолирована от американской финансовой системы.

23 апреля Минфин США допустил, что меры в отношении компании могут быть сняты, если Дерипаска продаст принадлежащие ему 48% акций. В мае бизнесмен вышел из совета директоров компании En+, которая является крупнейшим акционером Rusal.