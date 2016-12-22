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Китай увеличил экспорт алюминия до рекорда на фоне санкций против Rusal
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Китай увеличил экспорт алюминия до рекорда на фоне санкций против Rusal
Бизнес, 16:17
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Китай увеличил экспорт алюминия до рекорда на фоне санкций против Rusal

Экспорт алюминия из Китая увеличился и достиг 510 тыс. т в июне, что является рекордным объемом с декабря 2014 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможенной службы.

В последний раз экспорт алюминия из страны достигал таких объемов в 2014 году. За первое полугодие 2018 года Китай экспортировал 2,71 млн т алюминия, что на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Bloomberg отмечает, что такая ситуация сложилась на фоне санкций США в отношении российской компании Rusal.

В мае Китай экспортировал 485 тыс. т алюминия. Опрошенные газетой Financial Times эксперты связали это с тем, что цены на металл повысились после введения санкций против российской компании.

Китай обновил рекорд по экспорту алюминия на фоне санкций против UC Rusal
Экономика

По данным портала Investing.com, перед объявлением санкционного списка США за тонну алюминия платили $2017, а 19 апреля цены поднимались до $2644. При этом 13 июля средняя цена тонны алюминия составляет $2043.

UC Rusal и его основной владелец Олег Дерипаска попали в санкционный список Минфина США 6 апреля. Таким образом, компания оказалась изолирована от американской финансовой системы.

23 апреля Минфин США допустил, что меры в отношении компании могут быть сняты, если Дерипаска продаст принадлежащие ему 48% акций. В мае бизнесмен вышел из совета директоров компании En+, которая является крупнейшим акционером Rusal.

Теги: «Русал» , Китай , алюминий , Экспорт , Rusal
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