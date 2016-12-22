Суд продлил обвиняемым меру пресечения по «делу «Седьмой студии»

Суд продлил меру пресечения фигурантам «дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. О продлении ходатайствовало не только следствие, но и Минкультуры, проходящее потерпевшим по делу о хищении 133 млн руб.

Алексей Малобродский (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Судья Артур Карпов постановил продлить меру пресечения обвиняемым по «делу продюсерской компании «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РБК из Басманного суда Москвы.

Кириллу Серебренникову и Софье Апфельбаум продлили домашний арест до 19 июля, Юрию Итину — до 24 мая. Алексею Малобродскому — арест в СИЗО до 19 июня.

Фигурантам дела вменяется мошенничество на 133 млн руб. с субсидиями, которые выделило «Седьмой студии» Минкультуры на проект «Платформа», в рамках которого были поставлены спектакли, проводились выставки и другие мероприятия. По делу проходят сам Кирилл Серебренников, бывший гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывшая главный бухгалтер компании Нина Масляева, директор РАМТ Софья Апфельбаум, курировавшая проект «Платформа», когда она была сотрудником Минкультуры, и продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова. Малобродский находится под стражей, Воронова — за пределами страны, она объявлена в розыск. Все остальные — под домашним арестом.

Единственная, кто признал вину по делу, — Масляева. Домашний арест ей был продлен на отдельном заседании суда 16 апреля.

Помимо представителя СКР продлить меру пресечения обвиняемым просили также представители Минкультуры — ведомство направило в суд соответствующее письмо. «Нас потрясла эта бумага. Очень часто потерпевшие оставляют вопрос о мере пресечения на усмотрение суда. А в данном случае ведомство с удовольствием поддерживает изоляцию наших подзащитных. Это говорит о какой-то болезненной заинтересованности», — заявила на заседании адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова.

Следственные действия по делу были завершены еще в январе, напомнил на заседании представитель СКР. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела. В связи с этим необходимости лишать их свободы нет, настаивали фигуранты дела. «Больше двух месяцев после окончания предварительного следствия я просто тупо сижу», — заявил на заседании Малобродский. По его словам, следствие пытается затягивать ознакомление с материалами дела: например, за раз обвиняемому привозят лишь один том дела (всего их 258), хотя он готов читать материалы в большем объеме. А недавно его перевели из СИЗО-1 ФСИН России («Матросская Тишина») в СИЗО-4 («Медведково»). «Я нахожусь в камере, где на восьми койках содержатся более десяти воров и наркоманов, висит густой табачный дым, — сказал экс-гендиректор «Гоголь-центра». — Никаких иных мотивов, кроме жестокости и мести за мою несговорчивость, я в этом не вижу».

«Мы неоднократно просили следствие дать нам больше томов и установить срок ознакомления в два-три месяца, это было бы достаточно. Но следствие не пошло нам навстречу. Оно не заинтересовано в том, чтобы ознакомление завершилось поскорее», — добавил адвокат Серебренникова Андрей Харитонов.

Одним из оснований для продления меры пресечения обвиняемым ранее были жалобы дочерей Нины Масляевой на слежку и запугивание со стороны бывших коллег бухгалтера. Однако оперативные мероприятия ФСБ эти жалобы не подтвердили, заявил на заседании Малобродский. Его адвокат Ксения Карпинская уточнила, что еще 30 июля прошлого года служба по защите конституционного строя и противодействия терроризму ФСБ уведомила следствие, что жалобы дочерей Масляевой не нашли подтверждения.

«Все утверждения следствия для меня были абсурдны с самого начала. Я был художественным руководителем «Платформы», и для меня очевидно, что проект состоялся. В нем участвовали более 650 человек, а его мероприятия посетили 80 тыс. человек. Но следствие все это не интересует», — заявил Серебренников. По его словам, он ощущает себя «живущим в каком-то зазеркалье»: так, «Гоголь-центр» недавно провел гастроли в Германии, а фильм Серебренникова «Лето» был отобран в программу кинофестиваля в Каннах, тогда как сам режиссер «уже восемь месяцев лишен возможности работать, вести свой обычный образ жизни».«Я благодарю за поддержку всех своих друзей и коллег, но главные слова я хотел бы сказать своему 84-летнему отцу: папа, я горжусь твоим мужеством, дождись меня, пожалуйста», — подытожил Серебренников.