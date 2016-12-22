Трамп пожелал ушедшему Джонсону стать «великим» премьером Великобритании

Покинувший неделей ранее пост главы МИД Великобритании Борис Джонсон мог бы стать «великим» премьер-министром страны, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Associated Press.

»[Джонсон] мог бы стать великим премьер министром. Я считаю, что у него есть все что нужно для этого». — сказал Трамп.

В то же время, как сообщает The Hill, американски лидер подчеркнул, что не хотел бы «сталкивать лбами» действующего премьера Терезу Мэй и ее экс-главу МИД Джонсона.

Двумя днями ранее американский президент уже высказал свои симпатии ушедшему со своего поста Джонсону и назвал его «другом». Трамп подчеркнул, что глава МИД Великобритании «всегда ему нравился».

Трамп встретился с Мэй в рамках своего визита в Великобританию 12 июля. Американский лидер раскритиковал план постепенного выхода страны из Евросоюза и предрек, что такой вариант «убьет» будущее торговое соглашение Великобритании с США. В канун приезда американского президента, 8 июля, из-за серьезных разногласий по поводу плана Brexit подал в отставку глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Накануне Тереза Мэй грозила уволить главу своего дипведомства, если он не согласится на ее план по выходу из ЕС. Он подразумевает создание зоны свободной торговли с Евросоюзом и создание перечня товаров, которые не подпадут под ограничения из-за Brexit. Джонсон был сторонником жесткой линии в переговорах с Брюсселем и решительного разрыва связей с ним.В частности, он предупредил Мэй о том, что Лондон может стать «колонией» Брюсселя. Перед ним свой пост покинул по тем же причинам глава ведомства, непосредственно отвечавшего за Brexit — министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Он также отрицает необходимость сохранения тесных связей с ЕС после выхода из него.