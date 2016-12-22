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Сын Агаларова назвал странными обвинения о вмешательстве в выборы в США
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Сын Агаларова назвал странными обвинения о вмешательстве в выборы в США
Политика, 10:25
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Сын Агаларова назвал странными обвинения о вмешательстве в выборы в США

Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, заявил в интервью изданию Vice News, что помогал организовать встречу членов предвыборного штаба Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. На встрече присутствовал сын кандидата от республиканцев Дональд Трамп-младший. При этом обвинения во вмешательстве в выборы в США Агаларов назвал «странными».

«Я сказал [Трампу-младшему], есть люди, которые хотят с тобой встретиться. Они хотят что-то, что может помочь им решить проблемы, в чем и вы можете быть заинтересованы, а может, и нет», — рассказал в интервью Агаларов. По его словам, Трамп-младший согласился поговорить с ним об этом.

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Агаларов рассказал, что организовать эту встречу попросил его отец. Также он заявил, что лично с Весельницкой не встречался.

«Я организовал эту встречу. Я знаю, о чем она была. Она была ни о чем», — говорит Агаларов в интервью.

«Меня обвинили во влиянии на американские выборы. Меня. Парня из Азербайджана, живущего в Москве. Потому что я знаю лично Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов. Только потому, что он появился в одном из моих клипов и мы вместе провели «Мисс Вселенную» в 2013 году в Москве. Говорят, что за эти три дня мы сломали американские выборы и помогли ему стать президентом США. Это странные обвинения», — сказал он.

В конце апреля 2018 года Национальный комитет Демпартии США подал иск в федеральный суд Манхэттена о вмешательстве в выборы президента в 2016 году, среди ответчиков по делу — ГРУ, Дональд Трамп, Араз Агаларов и другие. В Демократической партии настаивают, что Россия и команда Трампа вступили в сговор, чтобы кандидат от республиканцев победил на выборах. Адвокат Агаларовых назвал этот иск безосновательным.

В июле 2017 года The New York Times написала, что Трамп-младший, глава штаба Трампа Пол Манафорт и зять Трампа Джаред Кушнер встретились с Весельницкой, которая обещала предоставить им информацию, способную ударить по рейтингам кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп-младший называл встречу с Весельницкой «простой тратой времени». Сама она заявляла, что темой встречи была деятельность компании Уильяма Браудера, а информацию о Клинтон она представителям Трампа не передавала.

Теги: Эмин Агаларов , Дональд Трамп
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