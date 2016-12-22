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В Брюсселе фанаты подрались с полицейскими после вылета Бельгии с ЧМ
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В Брюсселе фанаты подрались с полицейскими после вылета Бельгии с ЧМ
ЧМ-2018, 04:13
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В Брюсселе фанаты подрались с полицейскими после вылета Бельгии с ЧМ

Болельщики сборной Бельгии устроили беспорядки в Брюсселе после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира по футболу, сообщает RTBF.

По данным телеканала, инцидент произошел на площади Мируар в коммуне Жет на северо-западе Брюсселя, где был установлен большой экран для просмотра матчей мундиаля. После окончания игры, в которой Бельгия уступила Франции, собравшиеся начали переворачивать столы местных кафе. Затем фанаты устроили массовую драку, после чего на площадь приехали полицейские наряды.

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Сотрудники полиции блокировали близлежащую территорию, в результате чего было прервано движение трамваев. Помимо этого правоохранители закрыли две станции метро.

В полиции сообщили, что на площадь были направлены в общей сложности 120 стражей правопорядка. При этом фанаты во время прибытия полицейских на место инцидента начали закидывать их камнями. Ранения получила одна сотрудница полиции. По словам свидетелей, правоохранительные органы задержали несколько болельщиков, однако в полиции эту информацию не подтвердили.

Сборная Бельгии проиграла Франции в 1/2 чемпионата мира по футболу со счетом 1:0. Гол в ворота Тибо Куртуа во втором тайме после подачи углового забил защитник Самюэль Умтити. Таким образом, Франция в третий раз в истории пробилась в финал ЧМ. До этого французы играли в финале на домашнем мундиале в 1998 году и ЧМ-2006. 20 лет назад французы стали чемпионами мира, а в 2006 году уступили итальянцам. При этом лучшим достижением Бельгии на чемпионатах мира является 4-е место на ЧМ-1986.

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В финале чемпионата мира Франция встретится с победителем другого полуфинала, в котором сыграют Англия и Хорватия. Встреча между этими командами состоится 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Проигравшая в этом матче сборная сразиться с Бельгией за третье место.

Теги: Брюссель , Бельгия , беспорядки , драка болельщиков , Чемпионат мира по футболу 2018 ...
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