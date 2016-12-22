Путин не встретится с Макроном во время его приезда в Россию на ЧМ

Президент России Владимир Путин не встретится со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который собирается посетить матч сборной его страны с командой Бельгии в полуфинале ЧМ по футболу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
Песков отметил, что у президентов сложились добрые и конструктивные отношения, однако уточнил, что «господин Макрон имеет в виду прилететь в Петербург исключительно на матч и после этого покинуть [город]».
Матч Франция — Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля. В пресс-службе Елисейского дворца сообщали, что Макрон не планирует никаких переговоров в России и прилетает исключительно на матч. Ранее он обещал, что приедет в Россию на ЧМ-2018, если французская сборная пройдет в финал.
В Кремле приветствовали намерение французского президента посетить матч своей сборной в Санкт-Петербурге.
6 июля Франция победила команду Уругвая со счетом 2:0 и прошла в 1/2 чемпионата.