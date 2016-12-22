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Тренер сборной Бельгии посетовал на нехватку «магии» в полуфинале ЧМ
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Тренер сборной Бельгии посетовал на нехватку «магии» в полуфинале ЧМ
ЧМ-2018, 01:57
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Тренер сборной Бельгии посетовал на нехватку «магии» в полуфинале ЧМ

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат игры его команды против сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу, в которой победу одержали французские спортсмены. По его словам, Бельгия играла первым номером, однако Франции удалось успешно сыграть на контратаках, передает Reuters.

Мартинес считает, что эта игра не изобиловала множеством голевых моментов и исход игры должен был решить один гол. При этом он назвал игру «увлекательной тактической битвой». Несмотря на то, что бельгийцам удавалось успешно отражать атаки французов, они не показывали «утонченный» футбол у чужих ворот, отметил тренер.

«Мы контролировали мяч, но стоит отдать должное тому, как оборонялась Франция. Нам не хватило немного магии для того, чтобы забить гол», — сказал Мартинес.

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Он добавил, что футболисты сборной Бельгии не смогли использовать свои моменты. Теперь, как заявил Мартинес, его подопечным необходимо избавиться от разочарования и сосредоточиться на положительном исходе в матче за третье место. Тренер подчеркнул, что гордится своими игроками и сделает все возможное, чтобы победить в последнем матче его команды на турнире.

Сборная Бельгии проиграла Франции со счетом 1:0 в рамках 1/2 чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, на ней присутствовали французский президент Эмманюэль Макрон и король Бельгии Филипп. Сразу после игры президент России Владимир Путин позвонил Макрону и Филиппу со словами благодарности.

В финале чемпионата мира Франция встретится с победителем другого полуфинала, в котором сыграют Англия и Хорватия. Встреча между этими командами состоится 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Проигравшая в этом матче команда сразиться с Бельгией за третье место.

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Теги: Чемпионат мира по футболу 2018 , Бельгия , Франция
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