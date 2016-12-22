Путин созвонился с Макроном после выхода сборной Франции в финал ЧМ

Президент России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон поговорили по телефону сразу после матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу между Бельгией и Францией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Путин тепло поздравил Макрона и всех французских болельщиков с победой их команды в этой игре и выходом в финал чемпионата мира», — говорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер поприветствовал по телефону бельгийского короля Филиппа, подчеркнув, что сборная этой страны на протяжении всего чемпионата демонстрировала высококлассный футбол.
Сборная Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу обыграла команду Бельгии со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил защитник «Барселоны» Самюэль Умтити. На игру, прошедшую в Санкт-Петербурге, приехали президент Франции Эмманюэль Макрон и король Бельгии Филипп.