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Руководство Бельгии не встретило Трампа из-за матча ЧМ-2018 в России
ЧМ-2018, 00:23
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Руководство Бельгии не встретило Трампа из-за матча ЧМ-2018 в России
Высшее руководство Бельгии не стало устраивать торжественную встречу президента США в аэропорту, куда он прибыл на саммит НАТО в Брюсселе. Без торжественного приема он остался из-за матча с участием сборной Бельгии в Петербурге
Мелания и Дональд Трамп (Фото: Benoit Doppagne / Zuma / Global Look Press)

Дональда Трампа, прибывшего в Брюссель на саммита НАТО, не встретило высшее руководство страны. Как отмечает бельгийское Le Soir, в это время все они были заняты просмотром матча Франция — Бельгия, проходившего в Санкт-Петербурге.

В аэропорту Брюсселя президента США встречал лишь представитель бельгийского МИД. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во время прибытия борта № 1 ВВС США в аэропорт находился в фан-зоне в городе Брен-ле-Конт. Король Бельгии Филипп и королева Матильда находились в Санкт-Петербурге, где и проходил сам матч. Вместе с ними на VIP-трибуне стадиона находился и глава МИД королевства Дидье Рейндерс.

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Le Soir напоминает, что в мае 2017 года, во время визита Трампа в Бельгию на открытие новой штаб-квартиры НАТО, в аэропорту его встретил премьер-министр Бельгии. После этого президент США направился на встречу с монархом в королевский дворец. Однако в этом году обеспечить подобный прием не удалось из-за ЧМ-2018.

Матч Франция — Бельгия прошел в Санкт-Петербурге вечером 10 июля. Победу в нем со счетом 1:0 одержала сборная Франции, прошедшая таким образом в финал мундиаля. Это стал третий случай участия французов в финале ЧМ по футболу. До этого их сборная выходила в финал мирового первенства дважды: в 1998 и 2006 годах.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Бельгия , Дональд Трамп
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