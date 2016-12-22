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Советник Трампа подвергся оскорблениям после покупки суши
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Советник Трампа подвергся оскорблениям после покупки суши
Политика, 06:51
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Советник Трампа подвергся оскорблениям после покупки суши

Советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер подвергся оскорблениям на одной из улиц Вашингтона после покупки суши в японском ресторане, сообщает The Washington Post.

Миллер зашел в небольшой ресторанчик в центре Вашингтона недалеко от своего дома и заказал с собой порцию суши. После того, как чиновник оплатил заказ и вышел на улицу, сотрудник заведения выбежал за ним. Он окликнул Миллера по имени, тот обернулся, после чего работник ресторана нецензурно оскорбил политика и показал ему два средних пальца.

Вслед за этим советник президента принял решение выбросить ужин, который стоил $80, так как опасался того, что еда может быть испорчена или отравлена.

Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана из-за работы на Трампа
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Вечером 22 июня пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс отказались обслуживать в ресторане Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, и попросили покинуть заведение. Позднее ресторатор Стефани Уилкинсон​, выгнавшая Сандерс, объяснила свой поступок тем, что пресс-секретарь работает на «бесчеловечную и неэтичную» администрацию, а сама Сандерс публично защищала самые «жестокие» решения президента.

После этого случая CNN, ссылаясь на источники, сообщил об усилении охраны Сары Сандерс, а Трамп предложил владельцу ресторана, из которого выгнали Сандерс, сосредоточиться на уборке и ремонте помещения.

Теги: Стивен Миллер , Дональд Трамп , оскорбления , суши , ресторан
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