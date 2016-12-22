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Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана из-за работы на Трампа
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Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана из-за работы на Трампа
Политика, 23 июн, 19:40
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Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана из-за работы на Трампа
Сара Сандерс рассказала, что владелица ресторана попросила ее покинуть заведение из-за того, что она работает на Дональда Трампа
Сара Сандерс (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс отказались обслуживать в ресторане Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, и попросили покинуть заведение. Об этом сама Сандерс сообщила на своей странице в Twitter. По ее словам, причиной для такого поступка послужил тот факт, что она работает на Дональда Трампа.

«Прошлым вечером владелец Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, сказала мне покинуть заведение, потому что я работаю на президента США, и я вежливо ушла. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением и буду продолжать поступать так же», — написала Сандерс.

Издание The Hill приводит комментарий официанта ресторана, который пытался обслужить Сандерс. На своей странице в Facebook он написал, что в общей сложности смог обслужива​​ть столик Сандерс около двух минут, а затем владелица заведения выгнала ее и остальных семь членов семьи, которые пришли вместе с ней.

Агентство Reuters обратилось за комментарием в ресторан, однако получить его пока не удалось.

Мелании «ненавистно видеть»: зачем в США разделяют семьи иммигрантов
Политика

Ранее на этой неделе министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен столкнулась с негативной реакцией в мексиканском ресторане в Вашингтоне. В ее адрес выкрикивали слово «Позор!» из-за иммиграционной политики администрации Трампа. Нильсен была вынуждена покинуть ресторан.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Белый дом , Дональд Трамп
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