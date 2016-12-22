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CNN сообщил об усилении охраны Сары Сандерс после инцидента в ресторане
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CNN сообщил об усилении охраны Сары Сандерс после инцидента в ресторане
Политика, 05:22
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CNN сообщил об усилении охраны Сары Сандерс после инцидента в ресторане

За безопасностью пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс будет следить Секретная служба США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, новую защиту Сандерс должна получить уже в среду, 27 июня. Как долго ее будут оберегать сотрудники Секретной службы не сообщается.

В ведомстве отказались комментировать эту информацию, сославшись на то, что в целях безопасности никогда не говорят об операциях по защите.

Ранее сообщалось, что владелица ресторана Red Hen выгнала Сандерс из своего заведения. Она заявила, что считает администрацию, в которой работает пресс-секретарь Белого дома, «бесчеловечной и неэтичной».

Когда ресторатор узнала, что Сандерс с семьей пришла в ресторан, то спросила у сотрудников, какого поступка они от нее ждут, отметив, что может попросить пресс-секретаря Белого дома покинуть заведение. Работники Red Hen поддержали такую идею.

Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана из-за работы на Трампа
Политика

Сама Сандерс рассказала об инциденте в Twitter. «Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением и буду продолжать поступать так же», — написала она.

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой ресторана, посоветовав Red Hen уделять больше внимания «своим грязным навесам, дверям и окнам», а не отказывать в обслуживании Сандерс.

Теги: Белый дом , пресс-секретарь , охрана
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