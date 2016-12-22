Трамп ответил выгнавшему его пресс-секретаря владельцу ресторана

Если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри, отметил Дональд Трамп, комментируя инцидент с пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс. Ее выгнали из ресторана в Вирджинии из-за того, что она работает на Трампа

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Дональд Трамп предложил владельцам ресторана, из которого несколько дней назад за работу на администрацию президента США выгнали пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, сосредоточиться на уборке и ремонте помещения.

«Ресторан Red Hen должен обращать больше внимания на мытье своих грязных навесов, дверей и окон, которые отчаянно нуждаются в покраске, чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс», — написал Трамп в Twitter, добавив, что всегда руководствовался правилом о том, что, «​если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри».

Инцидент произошел вечером 22 июня. Владелица ресторана Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, попросила Сару Сандерс покинуть это заведение. По словам Сандерс, причиной этому послужило то, что она занимает пост пресс-секретаря Белого дома и работает на президента Дональда Трампа.

«Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением и буду продолжать поступать так же», — написала по этому поводу Сандерс в своем Twitter.

Объясняя свое решение, ресторатор Стефани Уилкинсон ​рассказала в интервью The Washington Post, что Сандерс публично защищала самые «жестокие» решения президента и в целом работает на «бесчеловечную и неэтичную» администрацию.

Она также рассказала, что, прежде чем принять это решение, посоветовалась со своими сотрудниками, а также обслужила семью Сандерс. По ее словам, пресс-секретарь согласилась уйти и собиралась оплатить свой заказ, но Уилкинсон отказалась брать с нее деньги, сказав, что это было «за счет заведения».