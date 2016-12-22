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Выгнавшая пресс-секретаря Трампа ресторатор объяснила свое решение
Политика, 04:04
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Выгнавшая пресс-секретаря Трампа ресторатор объяснила свое решение
Владелица ресторана в Вирджинии, объясняя решение выгнать сотрудницу Белого дома, вспомнила непопулярные решения администрации, которые отстаивала пресс-секретарь
Сара Сандерс (Фото: Leah Millis / Reuters)

Ресторатор Стефани Уилкинсон ​объяснила в интервью The Washington Post, почему она решила выгнать пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби Сандерс из своего заведения Red Hen, расположенного в Лексингтоне штат Вирджиния.

Она рассказала изданию, что, по ее мнению, Сандерс работает на «бесчеловечную и неэтичную» администрацию, а сама пресс-секретарь публично защищала самые «жестокие» решения президента.

После того, как она узнала, что Сандерс с семьей пришла в Red Hen, владелица приехала туда и спросила у сотрудников, какого поступка они от нее ждут. «Скажите мне, что делать, я могу попросить ее уйти», — обратилась она к работникам, которые поддержали эту идею.

Несколько сотрудников Red Hen гомосексуалы, они знали, что Сандерс защищала намерение Дональда Трампа запретить трансгендерам служить в армии, пишет WP.

Уилкинсон рассказала, что считает важным, что семью Сандерс уже обслужили и ей не отказали в посещении ресторана, как только увидели. Также она сочла важным то, что Сандерс — публичная персона. ​«Я объяснила, что в ресторане придерживаются определенных норм, которые, как мне кажется, следует отстаивать, это честность, сострадание и сотрудничество», — рассказала Уилкинсон. После этого она попросила Сандерс уйти.

Пресс-секретарь согласилась уйти и собиралась оплатить свой заказ, но Уилкинсон отказалась брать с нее деньги, сказав, что это было «за счет заведения».

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Накануне, 23 июня, Сандерс рассказала об этом инциденте на своей странице в Twitter, заявив, что ее попросили уйти из-за того, что она работает на Трампа. «Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением и буду продолжать поступать так же», — написала пресс-секретарь президента США.

Ранее на этой неделе министру внутренней безопасности США Кирстен Нильсен пришлось покинуть мексиканский ресторан после того, как ее узнали там и стали выкрикивать слово «Позор!».

Авторы: Павел Казарновский, Константин Нагаев.
Теги: пресс-секретарь , президент США , ресторан
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