МИД Эстонии призвал остановить строительство «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер призвал остановить строительство «Северного потока-2». Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

«Это рычаг для вмешательства России в европейскую политику», — сказал министр.

Миксер отметил, что трубопровод является политическим, а не экономическим проектом, а остановка «Северного потока-2» соответствует интересам Евросоюза. Die Welt отмечает, что ЕС опасается, что новый трубопровод увеличит зависимость от российского газа.

В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что пока европейцы зависят от российских энергопоставок, это ограничивает их свободу действий в отношении России. Он отметил, что в связи с этим необходимо продолжать оказывать давление ради сворачивания проекта «Северного потока-2».

Замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что необходимо деполитизировать «Северный поток-2». Он назвал Россию гарантом экономической безопасности европейского континента. Грушко также подчеркнул, что политизация международного экономического сотрудничества происходит из-за того, что некоторые страны хотят «извлечь конкретные экономические дивиденды либо таким образом усилить свои позиции в западных объединениях».

Трубопровод «Северный поток-2» является проектом экспортного газопровода в Европу по дну Балтийского моря. Его реализовывает компания Nord Stream 2 AG. Протяженность газопровода составит более 1200 км.