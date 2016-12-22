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В Совфеде сочли «детским садом» возможный арест акций «Северного потока»
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В Совфеде сочли «детским садом» возможный арест акций «Северного потока»
Политика, 10:14
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В Совфеде сочли «детским садом» возможный арест акций «Северного потока»

Член комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в беседе с РБК назвал заявления Украины об аресте акций «Северного потока» «детскими потугами».

«Хорошо, что не предложили Луну арестовать. Потуги украинцев — детский сад. Однако если за этим стоят вашингтонские кукловоды, тогда позиция украинцев будет поддержана достаточно серьезно», — пояснил он.

Климов отметил, что такого рода действия говорят о степени отчаяния нынешних руководителей. Он также добавил, что это не имеет ничего общего с серьезной деловой активностью.

«Они понимают, что с приходом «Северного потока-2», у них перестанет функционировать полуворовской бизнес, связанный с транзитом газа на их территории. Я не думаю, что в их положении стоит такими вещами увлекаться», — сказал он.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с РБК назвал украинскую инициативу об аресте акций «Северный поток -1» «невозможным, безумным актом». «Ну арестуют, ну прекратит Россия подачу — это же коллапс в Европе. Ну кто пойдет на это безумие, на которое Украина вместе с США толкает весь мир? — Никто», — сказал он.

Ранее член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева заявила в интервью «Обозревателю», что Киев может арестовать 35% акций газопровода «Северный поток». «Российская Федерация в лице «Газпрома» имеет 51% [в компании Nord Stream AG, занимавшейся реализацией проекта]. От них 35% мы можем арестовать и возместить в пользу Украины», — сказала Яковлева.

«Как только будут арестованы акции «Северного потока» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, России нечего будет делать», — отметила она.

Газопровод «Северный поток» между Россией и Германией был проложен по дну Балтийского моря в 2010–2012 годах. Протяженность составляет 1224 км, мощность — 55 млрд куб. м газа в год.

Теги: «Северный поток» , Совет Федерации , Россия и Украина
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