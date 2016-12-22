В МИДе заявили о необходимости деполитизировать «Северный поток-2»

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства Александра Грушко, в основе этого проекта и энергетического сотрудничества в целом должны лежать исключительно экономические факторы, а не политические

Александр Грушко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко в интервью агентству «РИА Новости» прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, который в минувшую среду в конгрессе заявил, что Вашингтон работает с европейскими государствами и пытается их убедить отказаться от «Северного потока-2».

«Я думаю, в Европе все понимают, что именно Россия является гарантом энергетической безопасности континента, и если говорить об американских амбициях обеспечить такую безопасность, то на сегодняшний день в европейском газовом балансе доля американского сырья составляет всего около 2%», — сказал Грушко.

По словам российского дипломата, некоторые страны сегодня пытаются политизировать международное энергетическое сотрудничество. Грушко считает, что это происходит из-за того, что они хотят «извлечь конкретные экономические дивиденды либо таким образом усилить свои позиции в западных объединениях».

«Мы всегда исходили из того, что в основе энергетического сотрудничества должны лежать экономические факторы, необходимо вести дело к тому, чтобы максимально деполитизировать такое сотрудничество, исключить влияние любых геополитических факторов», — подчеркнул Грушко.

«Северный поток-2», заверил замглавы российского МИДа, является коммерческим проектом, который обоснован в финансовом и ресурсном отношении. По его словам, трубопроводный газ сейчас наиболее конкурентоспособен и будет востребован в европейских странах. Рост потребности в российском газе «будет достаточно продолжительным по времени и очень устойчивым», пообещал Грушко.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что на прошедшем в Вашингтоне Всемирном газовом конгрессе американские власти подчеркнули, что выступают против строительства газопровода «Северный поток-2», а также второй нитки «Турецкого потока». По ее словам, эти газопроводы «усугубят зависимость Европы от энергетических поставок из России». Одновременно с этим в Госдепе поддерживают поставки топлива из Румынии и Хорватии, а также проект «Южного газового коридора», по которому к 2020 году газ будет поставляться в Европу из Азербайджана.

В марте Нойерт говорила о том, что США могут ввести санкции против компаний, которые работают с «Северным потоком-2». Тогда же группа сенаторов призвала Минфин и Госдепартамент заблокировать реализацию «Северного потока-2».

Проект «Северного потока-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Совокупная мощность объекта составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км. Цель проекта — снизить транзит газа в Европу через Украину.​