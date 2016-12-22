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В «Газпроме» прокомментировали возможный арест акций «Северного потока»
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В «Газпроме» прокомментировали возможный арест акций «Северного потока»
Политика, 10:40
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В «Газпроме» прокомментировали возможный арест акций «Северного потока»

«Газпром» прокомментировал заявления Украины об аресте 35% акций «Северного потока-1».

«Мы считаем — это ни о чем», — заявил РБК официальный представитель компании Сергей Куприянов Он добавил, что скоро появится решение суда по этому делу и тогда ситуация прояснится.

Ранее член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева заявила в интервью «Обозревателю», что украинская сторона может арестовать 35% акций «Северного потока». «Российская Федерация в лице «Газпрома» имеет 51% [в компании Nord Stream AG, занимавшейся реализацией проекта]. От них 35% мы можем арестовать и возместить в пользу Украины», — сообщила она.

По ее словам, «как только будут арестованы акции «Северного потока» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, России нечего будет делать».

Член комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов сообщил РБК, что заявления Киева об аресте акций «Северного потока» являются «детским садом».

«Хорошо, что не предложили Луну арестовать. Потуги украинцев — детский сад. Однако если за этим стоят вашингтонские кукловоды, тогда позиция украинцев будет поддержана достаточно серьезно», — сказал Климов.

Газопровод «Северный поток» между Россией и Германией был проложен по дну Балтийского моря в 2010-2012 годах. Его протяженность составляет 1224 км.

Теги: «Газпром» , «Северный поток» , арест , акции , Россия и Украина
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