В Кремле выразили сожаление после смерти отравившейся «Новичком» британки

В Кремле сожалеют о смерти гражданки Великобритании после отравления «Новичком» и озабочены продолжением подобных случаев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Мы, разумеется, очень сожалеем в связи с кончиной британской гражданки», — сказал Песков.

При этом он добавил, что Россия, исходя из опасности таких явлений, предлагала британской стороне сотрудничество в расследовании инцидента в Солсбери, однако не встретила реакции.

Дон Стерджес, которая отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском городе Эймсбери, умерла в больнице 8 июля. Правоохранительные органы Великобритании начали расследовать ее смерть как убийство. Чарли Роули, который также пострадал от вещества, находится в критическом состоянии в больнице.

Смерть женщины «потрясла и шокировала» премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Полиция назвала отравление двух человек в Эймсбери «международным инцидентом». Мужчина и женщина были обнаружены без сознания в Эймсбери 30 июня. В марте этим же веществом, по данным Лондона, в Солсбери отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.