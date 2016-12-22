Смерть отравившейся «Новичком» в Эймсбери женщины шокировала Терезу Мэй

Глава британского правительства Тереза Мэй заявила о том, что она потрясена и шокирована гибелью 44-летней Дон Стерджес, которая отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, сообщает Independent.

По ее словам, правительство Великобритании пытается оказать полную поддержку местным жителям после отравления в графстве Уилтшир. Также она подчеркнула, что полиция начала расследование инцидента как убийство.

Кроме того, Мэй выразила соболезнования семье Стерджес.

Дон Стерджес и Чарли Роули нашли без сознания в Эймсбери 30 июня. У них были взяты анализы, после чего выяснилось, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Вечером 8 июля Стерджес скончалась в больнице, а Роули находится в критическом состоянии.

Комиссар полиции графства Уилтшир Ангус Макферсон заявил, что отравление Стерджес и Роули является «международным инцидентом». При этом он отметил, что уровень риска заражения местных жителей после отравления в Эймсбери остается низким.