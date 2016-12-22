В полиции назвали отравление в Эймсбери «международным инцидентом»

Комиссар полиции графства Уилтшир Ангус Макферсон заявил, что отравление мужчины и женщины, произошедшее в Эймсбери, является «международным инцидентом». Его заявление поступило в РБК.

«Стерджес была невинным мирным жителем», — отметил он, добавив, что эта женщина должна была жить своей обычной жизнью, а не становиться «нежелательной жертвой подобного беспрецедентного международного инцидента».

По словам Макферсона, лица, расследующие произошедшее, делают все возможное для того, чтобы найти «источник загрязнения» и выявить ответственных.

Уровень риска заражения местных жителей после отравления в Эймсбери, как отметил полицейский, остается низким.

44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули были обнаружены без сознания в Эймсбери 30 июня. Власти Великобритании, взяв у них необходимые анализы, выяснили, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Вечером 8 июля Стерджес скончалась в больнице, а Роули находится в критическом состоянии.

В марте «Новичком» были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Обоим удалось выжить и позже выписаться из больницы. Британская полиция пока никакой связи между двумя этими инцидентами не нашла.