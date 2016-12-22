Арестованный по запросу ОАЭ британский болельщик вышел из СИЗО

Задержанного по запросу ОАЭ 63-летнего болельщика из Великобритании Тревора Хорсли отпустили из-под стражи. Об этом сообщил РБК адвокат иностранца Магомед Эсендиров.

«Он чувствует себя хорошо и планирует улететь как можно быстрее», — рассказал адвокат.

Пожилого британца задержали прямо на стадионе в Москве и арестовали на два месяца. Ранее он находился в международном розыске за мошенничество. У иностранца рак легких, диабет и проблемы с сердцем, отмечал адвокат, возражая против ареста в суде.

Вечером 8 июля защита иностранца добилась отправки уведомления из Абу-Даби в Национальное центральное бюро Интерпола. У правоохранительных органов Эмиратов нет претензий к Хорсли, и они попросили прекратить его уголовное преследование в Москве, рассказал адвокат.

Аналогичное заявление ранее сделала строительная компания Gannon Dunkerley. Именно с ней в 2011 году Хорсли расплатился недействительным чеком за крупную покупку стоимостью 472 500 дирхамов (более 8 млн руб.). Британец не знал, что на счете недостаточно средств и позже погасил долг, заверил его адвокат.

Все эти годы британец свободно путешествовал и беспрепятственно въехал в Россию. «Как мы и заявляли в суде, этот арест был какой-то ошибкой», — подчеркнул адвокат.

Целый ряд болельщиков имели проблемы с законом во время ЧМ-2018. В начале чемпионата двух британцев сняли с поезда Москва — Волгоград за пьяную драку. Другого гражданина Великобритании оштрафовали на 3 тыс. руб. за то, что он написал England на памятнике футболисту московского «Спартака». Аргентинских болельщиков задержали за запуск дрона на Красной площади.