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Аргентинских болельщиков задержали за запуск дрона на Красной площади
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Аргентинских болельщиков задержали за запуск дрона на Красной площади
ЧМ-2018, 10:53
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Аргентинских болельщиков задержали за запуск дрона на Красной площади

Полиция вечером 2 июля задержала двух граждан Аргентины в районе Лобного места на Красной площади за запуск квадрокоптера. Об этом сообщили РБК источники в ГУ МВД по Москве и в отделении полиции «Китай-город».

Собеседник РБК рассказал, что в отдел полиции доставили двух мужчин 1983 и 1986 годов рождения. При этом источник РБК подчеркнул, что у них не было с собой паспортов болельщиков (Fan ID), в то же время, по словам источника «Интерфакса», мужчины являются болельщиками, которые приехали из Аргентины на чемпионат мира по футболу.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли квадрокоптер, материал направили в Росавиацию для рассмотрения административного дела по ст. 11.4 КоАП России (Нарушение правил использования воздушного пространства).

В середине июня полиция задержала 31-летнего австралийского болельщика Уильямса Майкла Уоррена за запуск дрона на Красной площади. Об этом сообщал РБК источник в ГУ МВД по Москве, данные подтвердил источник в отделении полиции «Китай-город». У задержанного изъяли квадрокоптер, на мужчину составили протокол.

Теги: Красная площадь , дрон , Квадрокоптер , Аргентина , ЧМ , болельщики
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