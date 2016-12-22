Английского болельщика оштрафовали за порчу памятника у арены «Спартак»

Тушинский суд Москвы оштрафовал на 3 тыс. руб. гражданина Великобритании Руфуса Эдварда Холла, испортившего памятник футболисту Федору Черенкову, об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Постановлением суда от 4 июля признан виновным по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Сам гражданин участвовал в судебном заседании, признал свою вину и принес извинения России», — добавила она.

Накануне, 3 июля «Спорт-Экспресс» обратил внимание на то, что перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Колумбией и Англией неизвестные нанесли на памятник футболисту московского «Спартака» Федору Черенкову надпись England («Англия»). Матч проходил на стадионе московского клуба.

Позднее вечером во вторник сотрудники столичной полиции задержали болельщика, который сделал надпись на памятнике, ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

В пресс-службе посольства Великобритании в Москве РБК сообщили о том, что английскому фанату предложили консульскую помощь.

«Я сожалею. Мне стыдно <...> Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения», — сказал он.





