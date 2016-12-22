Суд в Москве арестовал задержанного на стадионе британского болельщика

Тушинский районный суд Москвы арестовал до 31 августа 63-летнего болельщика из Великобритании Тревора Хорсли, которого задержали на стадионе по запросу Объединенных Арабских Эмиратов. Такое решение приняла судья Надежда Ткачева, передает корреспондент РБК из зала суда.

«Ходатайство о заключении под стражу на срок на 60 дней законно», — сказала судья. Она отметила, что у Хорсли нет статуса беженца и он может скрыться от правоохранительных органов.

Адвокат британца Магомед Эсендиров сообщил РБК, что защита намерена обжаловать решение суда.

Ранее о задержании британца РБК рассказал Эсендиров. По его словам, Хорсли в 2011 году расплатился за крупную покупку недействительным чеком и с тех пор находился в международном розыске за мошенничество. Однако это не мешало ему путешествовать и свободно въехать в Россию, где его в итоге задержали на стадионе, отметил адвокат.

В посольстве Великобритании заявили РБК, что посетили Хорсли и находятся в контакте с властями России по его делу.​

Хорсли — не первый болельщик из Великобритании, у которого в России возникли проблемы с законом. 18 июня двух британцев сняли с поезда Москва — Волгоград за драку в состоянии алкогольного опьянения. В отношении иностранцев возбудили административные дела.

Другого гражданина Великобритании, Эдварда Холла, оштрафовали на 3 тыс. руб. за то, что он оставил надпись England («Англия») на памятнике футболисту московского «Спартака» Федору Черенкову, установленному возле стадиона, где проходила игра британской команды.