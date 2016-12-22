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Минобороны запланировало вывести с юга Сирии до 1 тыс. боевиков с семьями
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Минобороны запланировало вывести с юга Сирии до 1 тыс. боевиков с семьями
Война в Сирии, 11:30
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Минобороны запланировало вывести с юга Сирии до 1 тыс. боевиков с семьями

Через пропускной пункт в городе Дераа в провинции на юге Сирии планируется вывести до 1 тыс. боевиков и членов их семей. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, поступившем в РБК

Боевики оппозиционных группировок и члены их семей будут направлены согласно заключенным договоренностям в неподконтрольную правительству Сирии провинцию Идлиб.

Как сообщает ЦПВС, к настоящему моменту к перемирию присоединилось 90 населенных пунктов, из которых 75 находятся в провинции Дераа, а остальные в провинции Эс-Сувейда.

7 июля стало известно, что боевики в провинции Дераа согласились сложить оружие. Часть из них сдаст тяжелое вооружение и присоединится к правительственной армии, те, кто не согласен на это, отправятся в последний крупный анклав оппозиции в провинции Идлиб на севере страны. Наконец, боевикам предоставлена возможность полностью перейти к мирной жизни после фильтрационных мер сил безопасности.

Цепная реакция: что события на юге Сирии говорят о планах Вашингтона
Политика

Большая часть провинций Эс-Сувейда и Дераа на юго-востоке Сирии находилась под контролем оппозиции с 2012 года. С тех пор правительству, несмотря на неоднократные попытки, не удавалось взять под контроль эти территории. В 2017 году эти территории вошли в южную зону деэскалации.

После освобождения от террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России) большей части Центральной и Восточной Сирии, а также анклавов оппозиции в районе вокруг столицы и у города Хомс сирийская армия в июне 2018 года начала наступление на юго-востоке. На данный момент сирийская армия и союзники при поддержке ВКС и военной полиции России заняли большую часть Эс-Сувейды и Дераа и продолжают брать под контроль границу страны с Иорданией. Вашингтон пригрозил жесткими мерами Дамаску в ответ на наступление, однако силовой реакции так и не последовало.

Теги: Центр по примирению сторон , Сирия
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