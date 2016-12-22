Цепная реакция: что события на юге Сирии говорят о планах Вашингтона

Россия и Иордания обсудили рост напряженности в зоне совместной ответственности с США на юге Сирии. Вашингтон снизил поддержу оппозиции в этом и других районах, это может говорить о желании США выйти из Сирии, отмечают наблюдатели

Дамаск, Сирия. Май 2018 года (Фото: Omar Sanadiki / Reuters)

Переговоры о южной зоне

В Москве в среду, 4 июля, прошли переговоры министров иностранных дел России и Иордании Сергея Лаврова и Аймана ас-Сафади, центральной темой которых стало урегулирование ситуации в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, на территориях, прилегающих к Иордании и Израилю. С конца июня именно в этой зоне разворачиваются самые активные боевые действия в стране.

Министры отметили необходимость и дальше выполнять соглашение о прекращении огня в южной зоне, в которую входят три сирийские провинции — Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. О ее создании было объявлено год назад, в июле, после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге. Гарантом прекращения огня между сирийской армией и умеренной оппозицией помимо России и США стала Иордания.

В результате совместной работы гарантов на границе с Израилем должны остаться только сирийские правительственные силы, сказал Лавров. ​

Ситуация в южной зоне деэскалации обострилась около двух недель назад, когда сирийская армия при поддержке российской авиации начала наступление на позиции боевиков. Совместные сирийско-российские действия стали ответом на провокации со стороны террористов, пояснил на пресс-конференции Лавров. По его словам, некоторые контролируемые США фракции вооруженной оппозиции участвуют в боевых действиях на стороне террористов, которые контролируют 40% южной зоны деэскалации.

Миротворческие усилия России

Российские военные продолжают вести переговоры с вооруженными формированиями в южной зоне, сказал Лавров. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, 27 населенных пунктов в трех провинциях добровольно перешли на сторону сирийского правительства на прошлой неделе. Последними заключили перемирие с Дамаском боевики группировки «Шабаб ас-Сунна», контролирующие город Бусра аш-Шам к востоку от Дераа. Боевики уже начали сдавать сирийским властям технику и тяжелое вооружение, утверждает сирийское информационное агентство ٍٍِSANA.

Наличие таких договоренностей подтвердили в разговоре с РБК представитель «Сирийской свободной армии» (ССА) в провинции Дераа Фаузи Абу аль-Абд и член военного совета ССА Айман аль-Асеми. Тем не менее оба оппозиционера сообщили, что боевики не собираются покидать город и уезжать в провинцию Идлиб, куда ранее эвакуировали сдавшихся Дамаску боевиков из Восточной Гуты и зоны к северу от Хомса.

Вашингтон призывал все стороны придерживаться прекращения огня. ​Айман аль-Асеми ранее в разговоре с РБК сетовал на отсутствие поддержки со стороны США. По его словам, из Вашингтона лидеры ССА получили послание, в котором их призвали рассчитывать на собственные силы в борьбе против сирийской армии и не полагаться на возможность военного вмешательства американцев. Тогда аль-Асеми отметил: в оппозиции считают, что активизация боевых действий в Дераа стала результатом договоренностей между Россией, США и Израилем.

Сближение правительства с курдами

Снижение вовлеченности США в сирийский конфликт подтверждают и сообщения о начавшихся переговорах между правительством Сирии и преимущественно курдскими «Демократическими силами Сирии» (SDF), которые на протяжении всего конфликта поддерживались Вашингтоном в борьбе с ИГ (запрещена в России) и противостоянии с сирийской армией. Курдские силы контролируют территории к востоку от реки Евфрат.

По данным сирийской ежедневной газеты Al-Watan, высокопоставленные представители официального Дамаска и курдские ополченцы уже провели серию встреч в столице Сирии и городе Камышлы (на северо-востоке Сирии) и даже достигли некоторых договоренностей. В частности, как сообщает издание, курды согласились снять на подконтрольных им территориях курдские официальные знаки и флаги, а также изображения Абдуллы Оджалана, основателя «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной в Анкаре террористической организацией. Кроме того, по данным Al-Watan, на встречах было согласовано отступление курдских ополченцев со всех подконтрольных им территорий в провинцию Хасака. В этой провинции будут созданы совместные с правительственными войсками контрольно-пропускные пункты.

Другие СМИ, в том числе сирийский портал Muraselon, со ссылкой на свои источники сообщают, что соглашение также включает присоединение части курдских ополченцев к сирийской армии, передачу нефтяных и газовых месторождений под управление Министерства нефти Сирии, а также сдачу правительственным войскам четырех пограничных переходов — Телль-Кожар и Сималка​ на границе с Ираком, Аль-Дербасие и Рас-аль-Айн на турецко-сирийской границе. Взамен, по информации тех же изданий, курды потребовали включить курдский язык в образовательную программу в местах проживания меньшинства, а также назначить своих людей на высокие должности в Министерстве нефти.

Представители курдской автономии на севере Сирии в разговоре с РБК опровергли наличие каких-либо контактов на официальном уровне с правительством Сирии. «До сегодняшнего дня нет никаких официальных переговоров между Дамаском и властями автономии на севере Сирии», — заявил РБК советник руководства курдской партии «Демократический союз» (PYD) Сиханок Дибо. В сообщении Центра дипломатических отношений курдской автономии информацию в СМИ​ о контактах с сирийским правительством назвали пропагандистской кампанией.

Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT пригрозил курдам военной силой, если они откажутся от переговоров.

Дераа, Сирия. Май 2018 года (Фото: Alaa al Faqir / Reuters)

План выхода из Сирии

Сирийский север и восток движутся к преобразованиям, которые могут привести к постепенному возвращению власти [Дамаска] в этих районах страны, пишет базирующаяся в Лондоне арабоязычная газета Al-Araby al-Jadeed. Издание указывает, что курды озабочены сложившимся недавно американо-турецким взаимопониманием, которое позволило Анкаре беспрепятственно выбить курдов из Африна на северо-востоке Сирии и договориться с США о совместном патрулировании освобожденного курдами Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо.

Сдача Вашингтоном юга Сирии под контроль правительственных войск, как и начавшиеся переговоры между SDF и Дамаском, — звенья одной цепи, уверен эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «Видимо, Вашингтон дал понять сирийским курдам, что им следует рассчитывать только на собственные силы», — считает Семенов. По мнению эксперта, отказ Вашингтона от поддержки курдов на севере и оппозиции на юге приведет к постепенному установлению правительственного контроля над этими территориями, Россия должна будет взять на себя обязательство не допустить возрождения ИГ и усиления присутствия Ирана в Сирии.

О том, что США могут уступить контроль над южной зоной деэскалации правительственным войскам и их союзникам, а впоследствии вывести американских военных из Сирии, сообщал 28 июня CNN со ссылкой на два источника в администрации Трампа. Президент США еще в марте говорил о намерении как можно быстрее вывести военных. Это желание Трампа вызвало обеспокоенность у союзников США в Сирии, в том числе у SDF, отмечает CNN. По данным источников телекомпании, последний раз этот вопрос он поднимал на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме 25 июня. Трамп рассчитывает, что он сможет на саммите в Хельсинки 16 июля заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным о так называемой зоне отчуждения на юго-западе Сирии, которая позволит США выйти из Сирии как можно скорее, рассказал знакомый с ситуацией источник CNN. Лавров в среду подтвердил, что весь комплекс вопросов по Сирии, включая тему боев в южной зоне деэскалации​, будет обсуждаться президентами в Хельсинки.