ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,58 62,90 EUR Нал. 74,26 73,37 USD Бирж. 63,23 +0,08 EUR Бирж. 73,66 +0,06 USD ЦБ. 63,23 +0,01 EUR ЦБ. 73,71 +0,01 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6688,00 +78,00 IMOEX 2304,06 +0,10% RTSI 1147,53 +0,01% Brent 78,01 +1,32% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Цепная реакция: что события на юге Сирии говорят о планах Вашингтона
Лента новостей
Генконсульство России в США закрылось из-за ливней в Техасе 22:44, Общество Каникулы «Натали»: что туроператор будет делать после остановки работы 22:38, Бизнес В Тегеране пригрозили заблокировать поставки нефти в Персидском заливе 22:21, Политика В Канаде женщина с ножом ранила четверых пассажиров автобуса 22:13, Общество Итоги дня: индекс МосБиржи остался выше 2300 пунктов на скучающем рынке 22:07, Quote Журналистов на встрече Путина и Трампа разместят во дворце «Финляндия» 21:56, Политика Порошенко заявил об отсутствии непроходимых «красных линий» для России 21:56, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 21:51, РБК и «Шелл» Появилось видео похищения 10 млн руб. из Альфа-банка 21:44, Общество Умер снимавший фильмы для фон Триера и Джармуша оператор Робби Мюллер 21:35, Общество Цепная реакция: что события на юге Сирии говорят о планах Вашингтона 21:33, Политика «Барселона» опровергла сообщения о незаконной покупке печени для игрока 21:28, Общество Кинотеатры оценили предложение требовать у зрителей паспорт перед сеансом 21:26, Общество В Грузии заявили о задержании разлившего «опасную жидкость» россиянина 21:22, Общество В посольстве Британии назвали неизменной позицию по бойкоту ЧМ 21:05, Общество Лидер сборной Уругвая пропустит четвертьфинал ЧМ-2018 из-за травмы 21:02, Спорт Российские банки получат почти 50% крупнейшего хорватского ретейлера 21:02, Бизнес Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 20:59, Спецпроект РБК Спорт Появилось видео с отравленным около Солсбери человеком 20:47, Общество Умер басист рок-группы The Black Keys 20:24, Общество Российская теннисистка победила вторую ракетку мира на Уимблдоне 20:21, Спорт Полиция рассказала об отравленных около Солсбери мужчине и женщине 20:17, Общество Киев пригрозил создать Барнаульский и Мурманский полки после указа Путина 20:08, Политика Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 20:07, Партнерский материал МЧС предложило Таиланду помощь в спасении подростков из пещеры 20:06, Общество В Совфеде предложили уголовную ответственность за недолив топлива 19:43, Общество Wikipedia в знак протеста приостановила работу в четырех странах Европы 19:32, Технологии и медиа Мать неизлечимо больного ребенка задержали за сбыт психотропных веществ 19:31, Общество
Цепная реакция: что события на юге Сирии говорят о планах Вашингтона
Политика, 21:33
0
Цепная реакция: что события на юге Сирии говорят о планах Вашингтона
Россия и Иордания обсудили рост напряженности в зоне совместной ответственности с США на юге Сирии. Вашингтон снизил поддержу оппозиции в этом и других районах, это может говорить о желании США выйти из Сирии, отмечают наблюдатели
Дамаск, Сирия. Май 2018 года (Фото: Omar Sanadiki / Reuters)

Переговоры о южной зоне

В Москве в среду, 4 июля, прошли переговоры министров иностранных дел России и Иордании Сергея Лаврова и Аймана ас-Сафади, центральной темой которых стало урегулирование ситуации в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, на территориях, прилегающих к Иордании и Израилю. С конца июня именно в этой зоне разворачиваются самые активные боевые действия в стране.

Министры отметили необходимость и дальше выполнять соглашение о прекращении огня в южной зоне, в которую входят три сирийские провинции — Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. О ее создании было объявлено год назад, в июле, после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге. Гарантом прекращения огня между сирийской армией и умеренной оппозицией помимо России и США стала Иордания.

В результате совместной работы гарантов на границе с Израилем должны остаться только сирийские правительственные силы, сказал Лавров. ​

Южный передел: лишится ли сирийская оппозиция поддержки США
Политика

Ситуация в южной зоне деэскалации обострилась около двух недель назад, когда сирийская армия при поддержке российской авиации начала наступление на позиции боевиков. Совместные сирийско-российские действия стали ответом на провокации со стороны террористов, пояснил на пресс-конференции Лавров. По его словам, некоторые контролируемые США фракции вооруженной оппозиции участвуют в боевых действиях на стороне террористов, которые контролируют 40% южной зоны деэскалации.

Миротворческие усилия России

Российские военные продолжают вести переговоры с вооруженными формированиями в южной зоне, сказал Лавров. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, 27 населенных пунктов в трех провинциях добровольно перешли на сторону сирийского правительства на прошлой неделе. Последними заключили перемирие с Дамаском боевики группировки «Шабаб ас-Сунна», контролирующие город Бусра аш-Шам к востоку от Дераа. Боевики уже начали сдавать сирийским властям технику и тяжелое вооружение, утверждает сирийское информационное агентство ٍٍِSANA.

Наличие таких договоренностей подтвердили в разговоре с РБК представитель «Сирийской свободной армии» (ССА) в провинции Дераа Фаузи Абу аль-Абд и член военного совета ССА Айман аль-Асеми. Тем не менее оба оппозиционера сообщили, что боевики не собираются покидать город и уезжать в провинцию Идлиб, куда ранее эвакуировали сдавшихся Дамаску боевиков из Восточной Гуты и зоны к северу от Хомса.

Вашингтон призывал все стороны придерживаться прекращения огня. ​Айман аль-Асеми ранее в разговоре с РБК сетовал на отсутствие поддержки со стороны США. По его словам, из Вашингтона лидеры ССА получили послание, в котором их призвали рассчитывать на собственные силы в борьбе против сирийской армии и не полагаться на возможность военного вмешательства американцев. Тогда аль-Асеми отметил: в оппозиции считают, что активизация боевых действий в Дераа стала результатом договоренностей между Россией, США и Израилем.

Сближение правительства с курдами

Снижение вовлеченности США в сирийский конфликт подтверждают и сообщения о начавшихся переговорах между правительством Сирии и преимущественно курдскими «Демократическими силами Сирии» (SDF), которые на протяжении всего конфликта поддерживались Вашингтоном в борьбе с ИГ (запрещена в России) и противостоянии с сирийской армией. Курдские силы контролируют территории к востоку от реки Евфрат.

По данным сирийской ежедневной газеты Al-Watan, высокопоставленные представители официального Дамаска и курдские ополченцы уже провели серию встреч в столице Сирии и городе Камышлы (на северо-востоке Сирии) и даже достигли некоторых договоренностей. В частности, как сообщает издание, курды согласились снять на подконтрольных им территориях курдские официальные знаки и флаги, а также изображения Абдуллы Оджалана, основателя «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной в Анкаре террористической организацией. Кроме того, по данным Al-Watan, на встречах было согласовано отступление курдских ополченцев со всех подконтрольных им территорий в провинцию Хасака. В этой провинции будут созданы совместные с правительственными войсками контрольно-пропускные пункты.

Другие СМИ, в том числе сирийский портал Muraselon, со ссылкой на свои источники сообщают, что соглашение также включает присоединение части курдских ополченцев к сирийской армии, передачу нефтяных и газовых месторождений под управление Министерства нефти Сирии, а также сдачу правительственным войскам четырех пограничных переходов — Телль-Кожар и Сималка​ на границе с Ираком, Аль-Дербасие и Рас-аль-Айн на турецко-сирийской границе. Взамен, по информации тех же изданий, курды потребовали включить курдский язык в образовательную программу в местах проживания меньшинства, а также назначить своих людей на высокие должности в Министерстве нефти.

Представители курдской автономии на севере Сирии в разговоре с РБК опровергли наличие каких-либо контактов на официальном уровне с правительством Сирии. «До сегодняшнего дня нет никаких официальных переговоров между Дамаском и властями автономии на севере Сирии», — заявил РБК советник руководства курдской партии «Демократический союз» (PYD) Сиханок Дибо. В сообщении Центра дипломатических отношений курдской автономии информацию в СМИ​ о контактах с сирийским правительством назвали пропагандистской кампанией.

Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT пригрозил курдам военной силой, если они откажутся от переговоров.

Дераа, Сирия. Май 2018 года (Фото: Alaa al Faqir / Reuters)

План выхода из Сирии

Сирийский север и восток движутся к преобразованиям, которые могут привести к постепенному возвращению власти [Дамаска] в этих районах страны, пишет базирующаяся в Лондоне арабоязычная газета Al-Araby al-Jadeed. Издание указывает, что курды озабочены сложившимся недавно американо-турецким взаимопониманием, которое позволило Анкаре беспрепятственно выбить курдов из Африна на северо-востоке Сирии и договориться с США о совместном патрулировании освобожденного курдами Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо.

Сдача Вашингтоном юга Сирии под контроль правительственных войск, как и начавшиеся переговоры между SDF и Дамаском, — звенья одной цепи, уверен эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «Видимо, Вашингтон дал понять сирийским курдам, что им следует рассчитывать только на собственные силы», — считает Семенов. По мнению эксперта, отказ Вашингтона от поддержки курдов на севере и оппозиции на юге приведет к постепенному установлению правительственного контроля над этими территориями, Россия должна будет взять на себя обязательство не допустить возрождения ИГ и усиления присутствия Ирана в Сирии.

О том, что США могут уступить контроль над южной зоной деэскалации правительственным войскам и их союзникам, а впоследствии вывести американских военных из Сирии, сообщал 28 июня CNN со ссылкой на два источника в администрации Трампа. Президент США еще в марте говорил о намерении как можно быстрее вывести военных. Это желание Трампа вызвало обеспокоенность у союзников США в Сирии, в том числе у SDF, отмечает CNN. По данным источников телекомпании, последний раз этот вопрос он поднимал на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме 25 июня. Трамп рассчитывает, что он сможет на саммите в Хельсинки 16 июля заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным о так называемой зоне отчуждения на юго-западе Сирии, которая позволит США выйти из Сирии как можно скорее, рассказал знакомый с ситуацией источник CNN. Лавров в среду подтвердил, что весь комплекс вопросов по Сирии, включая тему боев в южной зоне деэскалации​, будет обсуждаться президентами в Хельсинки.

Автор: Анжелика Басисини.
Теги: Сирия , Иордания , зоны деэскалации , перемирие , прекращение огня
Главное
В Тегеране пригрозили заблокировать поставки нефти в Персидском заливе Политика
Материалы по теме
Южный передел: лишится ли сирийская оппозиция поддержки США Политика
Сирия сочла слова Трампа об ударах безумством и угрозой всему миру Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter