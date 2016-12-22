Сирийский генерал рассказал о тоннах брошенных боевиками боеприпасов

Участники незаконных вооруженных формирований ушли из сирийской провинции Дераа и оставили после себя несколько единиц техники, тонны боеприпасов и множество вооружений, рассказал журналистам генерал армии Сирии Изар Исмаил, передает «РИА Новости».

Генерал заявил, что «находку» обнаружили в городе Изра на юго-западе страны, который находится в 30 км от центра провинции. «Здесь совсем рядом Иордания. Это не точно, но вполне возможно, что террористы переправляли оружие именно через эту границу», — заявил он.

По его словам, они бросили три танка Т-62, несколько БМП, инженерную технику, две зенитные установки. Также были обнаружены около 40 управляемых противотанковых ракет и почти 100 ручных противотанковых гранатометов.

Помимо этого, участники вооруженных формирований оставили 1,3 тыс ящиков с патронами. Генерал добавил, что среди брошенных вещей есть оружие из Франции, Канады, продукты из США, а также немецкое, австралийское и итальянское снаряжение.

В июне правительственные войска Сирии начали наступление на силы повстанцев на юго-западе государства. Госдеп США обвинил Дамаск в нарушении соглашения о зонах деэскалации.

По данным агентства Reuters, американское правительство сообщило повстанцам, что им не стоит рассчитывать на помощь Вашингтона в операциях против государственных войск в районе границы Сирии и Иордании, а также занятых Израилем Голанских высот.