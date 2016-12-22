Боевики в сирийской провинции Дераа согласились сложить оружие

Лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились прекратить военные действия. Об этом говорится в ​информационном бюллетене Минобороны России.

В ходе переговоров при посредничестве российского Центра по примирению лидеры боевиков согласились приступить к сдаче тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований.

Были достигнуты договоренности по урегулированию статуса боевиков. Тех, кто не захотят это сделать, эвакуируют вместе с семьями в Идлиб. Также было согласовано ​возвращение беженцев от границ с Иорданией.

Кроме того, ​соглашение предполагает восстановление в населенных пунктах работы органов сирийских властей.

​5 июля генерал армии Сирии Изар Исмаил сообщил, что ​участники незаконных вооруженных формирований ушли из сирийской провинции Дераа. При этом они оставили в городе Изра после себя ​несколько единиц техники, тонны боеприпасов и оружие.

В июне правительственные войска Сирии начали наступление на силы повстанцев на юго-западе государства. В ответ на это Госдеп США заявил, что Дамаск нарушает соглашение о зонах деэскалации и пригрозил ​принять ответные меры в случае наступления.