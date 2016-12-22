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Госдеп США опроверг передачу Ким Чен Ыну диска с песней Элтона Джона
Политика, 05:08
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Госдеп США опроверг передачу Ким Чен Ыну диска с песней Элтона Джона
Госсекретарь США Майк Помпео не передавал лидеру КНДР диск с песней Rocket Man Элтона Джона, заявили в ведомстве. Ранее о таком подарке Ким Чен Ыну от Трампа, давшего ему кличку «Человек-ракета», сообщали дипломатические источники
Майк Помпео и Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Госсекретарь США Майк Помпео не привез лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона «Rocket Man», сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает телеканал NBC.

Она добавила, что Помпео передал главе КНДР письмо от президента США Дональда Трампа. О том, что Ким Чен Ыну подарили диск с песней Элтона Джона сообщало со ссылкой на дипломатические источники южнокорейское издание Chosun Ilbo.

Прозвище Rocket Man («Человек-ракета») Дональд Трамп дал лидеру Северной Кореи осенью 2017 года, после серии ракетных испытаний, произведенных Пхеньяном. Так, 1 октября 2017 года он писал в своем Twitter: «Я сказал Рексу Тиллерсону (экс-госсекретарь США. — РБК), что он лишь зря тратит время, пытаясь вступить в переговоры с Маленьким Человеком-ракетой».

Это же прозвище он произнес во время выступления с трибуны Генассамблеи ООН. «Ракетный человек участвует в самоубийственной миссии по уничтожению собственного режима», — заявлял Трамп. В этом же выступлении он пригрозил Северной Корее «полным уничтожением».

По словам одного из его собеседников, во время личной встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре, Трамп в личной беседе назвал Ким Чен Ына «Человеком-ракетой» и спросил, знает ли тот о песне с таким названием. Глава Северной Кореи ответил, что нет, после чего президент США попросил своего госсекретаря привезти в Пхеньян диск с записью Элтона Джона.

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Помпео прибыл в КНДР 6 июля для того, чтобы обсудить с Ким Чен Ыном детали денуклиаризации Корейского полуострова и дальнейший нормализации отношений между странами. После его визита КНДР выступила с критикой в адрес США. В Пхеньяне назвали выдвинутые Вашингтоном требования «односторонними и грабительскими».

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В июне Трамп и Ким Чен Ын провели в Сингапуре историческую встречу, на которой договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений и совместных усилиях для достижения мира на Корейском полуострове. Глава КНДР также подтвердил свою готовность свернуть северокорейскую ядерную программу.

Авторы: Константин Нагаев, Георгий Тадтаев.
Теги: Госдеп США , КНДР , Элтон Джон
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