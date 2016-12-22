Трамп похвастался предотвращением войны с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние восемь месяцев Северная Корея не производила запусков ракет и ядерных испытаний, отметив, что, если бы не его усилия, Вашингтон воевал бы с Пхеньяном. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей», — написал он. Трамп также заявил, что диалог с КНДР идет «хорошо», а жалуются только в «оппозиционной партии».

Лидеры США и КНДР впервые встретились 12 июня Сингапуре. По итогам саммита Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение о развитии двусторонних отношений и совместных усилий в достижении мира на Корейском полуострове. Лидер Северной Кореи также подчеркнул, что страна намерена идти к полной денуклеаризации.

После встречи Трамп заявил, что КНДР больше не представляет ядерной угрозы. Однако, по словам источников телеканала NBC, власти Северной Кореи не только не прекратили производство ядерного топлива, но и увеличили его.

Собеседники издания The Washington Post, знакомые с докладами американской разведки, рассказали, что чиновники КНДР ищут способы скрыть от США реальное количество имеющихся у Пхеньяна боеголовок, ракет и военных объектов.