СМИ узнали о подаренном Трампом Ким Чен Ыну диске Rocket Man

Прибывший в Пхеньян госсекретарь США Майк Помпео привез в подарок для лидера КНДР Ким Чен Ына диск певца Элтона Джона с песней Rocket Man («Человек-ракета»), пишет южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.

По словам одного из источников, этот диск обсуждался во время обеда президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, тогда северокорейский лидер упомянул, что Трамп назвал его «человеком-ракетой».

«Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет», — сказал источник. Как пишет Chosun Ilbo, Трамп вспомнил об этой беседе и попросил Помпео передать диск Ким Чен Ыну. По данным издания, президент США подписал диск. Также Помпео должен передать КИм Чен Ыну письмо от Трампа. Его содержание не раскрывается.

Ранее 6 июля агентство Kyodo сообщило, что Помпео прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном по деталям денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между США и КНДР.

«Жду продолжения работы над окончательной и полностью проверяемой денуклеаризацией КНДР, на которую согласился председатель Ким [Чен Ын]», — написал Помпео на своей странице в Twitter.

В Госдепартаменте США уточнили, что визит Помпео в КНДР продлится до 7 июля. ​О том, что Помпео встретится с руководством Северной Кореи, стало известно 21 июня.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ о признании достигнутого прогресса на переговорах, продолжении диалога сторон и приложении усилий для достижения мира на Корейском полуострове.