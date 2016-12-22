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В Таиланде заблокированные в пещере футболисты передали письма родителям
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В Таиланде заблокированные в пещере футболисты передали письма родителям
Общество, 09:50
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В Таиланде заблокированные в пещере футболисты передали письма родителям

В Таиланде заблокированные в пещере школьники передали письма родителям и учителям. Отправленные через дайверов послания опубликованы в Facebook тайских ВМС.

Дети пишут, что у них все хорошо и просят близких не волноваться. «Когда выйдем, очень хотим поесть вкусной еды», — говорится в письме. Также футболисты просят учителей не задавать много домашних заданий после того, как они вернутся.

В свою очередь тренер попросил прощение у родителей, что их дети пошли с ним в пещеру.

По данным издания The Nation, спасатели пробурили более 100 скважин, чтобы добраться до детей, однако пока им не удалось пробиться к ним. Отмечается, что некоторые из них глубиной до 400 м, однако люди находятся на глубине около 600 м.

В Таиланде 23 июня 12 юных футболистов и их тренер пропали в заповеднике «Понг Пха». Позднее их вещи и велосипеды нашли около пещеры Кхао Луанг, вход в которую затопило из-за ливней. Спустя два дня после пропажи началась операция по поиску детей с участием военных из подразделения специального назначения Королевского флота Таиланда.

Операция по спасению подростков в Таиланде. Фоторепортаж Еще 7 фото
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Заблокированных в пещере подростков обнаружили живыми 2 июля, однако вывести их не удалось. Откачать воду из тоннеля, ведущего к пещере, пока не удается, и спасатели доставляют футболистам баллоны с кислородом.​ Власти рассматривают разные варианты спасательной операции. Так, детей научили погружаться под воду с аквалангом.

Во время операции по спасению погиб водолаз-доброволец, ​ранее служивший в Военно-морском флоте Таиланда. Ему не хватило кислорода на то, чтобы вернуться назад.

Свою помощь в спасении детей уже предложил МЧС России и американский бизнесмен Илон Маск.

Теги: Таиланд , пещера , спасатели , дети
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