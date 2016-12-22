В Таиланде нашли пропавших в затопленной пещере подростков

Военные спасатели нашли пропавших в затопленной пещере 12 несовершеннолетних футболистов и их тренера, заявил губернатор области Чанг Раи Наронгсак Осотханакорн. Об этом сообщает Bangkok Post.

Подростков и тренера нашли живыми, но пока они не могут двигаться. «Мы позаботимся о них, пока они не смогут сами передвигаться», — сказал губернатор.

Он добавил, что теперь начинается операция по извлечению подростков и тренера из пещеры.

О пропаже футбольной команды и тренера на территории заповедника Понг Пха стало известно 23 июня. Сотрудники парка у входа в пещеру Кхао Луанг нашли вещи команды, а также мотоцикл и 11 велосипедов. Подростки и их тренер вошли в пещеру и не смогли покинуть ее, так как уровень воды в ручье на ее входе поднялся после сильного дождя.

25 июня к поискам приступил военно-морской спецназ Таиланда.