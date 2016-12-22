Застрявших в пещере в Таиланде детей научили погружаться с аквалангом

Заблокированных в затопленной пещере подростков в Таиланде научили погружаться под воду с аквалангом. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на губернатора тайской провинции Чианграй Наронгсака Оссатанакорна.

По его словам, таким образом детей выведут из пещеры в случае, если погодные условия будут представлять опасность для детей. Пока власти обсуждают разные варианты спасательной операции.

В Таиланде 23 июня без вести пропали 12 подростков из футбольной команды и их тренер в пещере Кхао Луанг в заповеднике «Понг Пха». Проход в пещеру затопило протекающим рядом ручьем, уровень воды в нем сильно поднялся из-за ливней. Спустя дня дня после исчезновения детей началась поисково-спасательная операция, в которой участвовал спецназ ВМС Таиланда. Все подростки и тренер были найдены живыми 2 июля, но их не смогли вывести из пещеры.

МЧС России предложило властям Таиланда помощь в проведении спасательной операции. Свою помощь также готов предоставить американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Он заявил, что готов предоставить спасателям навигационное оборудование, насосы и аккумуляторные батареи.