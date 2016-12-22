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МЧС предложило Таиланду помощь в спасении подростков из пещеры
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МЧС предложило Таиланду помощь в спасении подростков из пещеры
Общество, 20:06
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МЧС предложило Таиланду помощь в спасении подростков из пещеры

МЧС готово оказать помощь в спасении подростков, которые заблокированы в пещере в Таиланде. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе министерства.

«В случае официального обращения властей королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции», — указали в пресс-службе.

Появилось видео обнаружения пропавших в пещере в Таиланде подростков
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Футбольная команда, в которой находились подростки 14–16 лет и их тренер, пропала 24 июня в пещере в заповеднике Понг Пха. Команду в пещере запер ручей, после того как вода в нем резко поднялась после дождей. В начале июля их обнаружили военные спасатели.

Теги: Таиланд , ГУ МЧС
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