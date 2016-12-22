Путин заявил о вредном для кибербезопасности «эгоизме отдельных стран»

Борьбе с киберугрозами вредит эгоизм, который проявляют другие страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве, стенограмма его речи опубликована на сайте Кремля.

«Мы уже не раз убеждались, что эгоизм отдельных стран, попытки действовать лишь в собственных интересах и к собственной выгоде вредят мировой информационной стабильности», — сказал Путин.

Президент отметил важность выработки единых «правил игры» в этой сфере. По словам Путина, странам мира необходимо разработать универсальные стандарты, которые при этом учитывали бы интересы всех государств.

Он также отметил, что масштабы киберугроз в современном мире велики. По словам президента, для того чтобы справиться с этими угрозами, необходимо объединить усилия всего международного сообщества.

Выступавший на конгрессе глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что в 2022 году общие потери от кибератак могут достигнуть $8 трлн. По его словам, главной целью для хакеров остается финансовая отрасль — банки, страховые, брокерские и инвестиционные компании. Борьбе с киберугрозами, как считает Греф, мешает дефицит специалистов по кибербезопасности.